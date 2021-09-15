Biyoteknoloji takımı “kırmızı” finalist olmaya hak kazandı

Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoteknoloji takımı “kırmızı” Arş. Gör. Havva Karahan ve Prof. Dr. Hatice Çölgeçen danışmanlığında ulusal ve uluslararası yaklaşık 500 takımın katıldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması’nda finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın proje ön değerlendirme raporu ve proje detay raporu aşamalarını başarıyla geçen Biyoteknoloji başlığı altında yarışmaya katılan “Kırmızı” isimli takım geliştirdiği “Gümüş Nanopartiküllerinin Tarımsal Mücadelede Kullanımı” başlıklı çalışmasıyla gelecekte özellikle ihracat ve ithalat oranı yüksek olan sebze ve meyvelerdeki bakteriyel hastalıkların iyileştirilmesi, böylece tarımdaki büyük kayıpların engellenmesini hedefliyor.

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