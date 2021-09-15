Kaymakam Yapıcı, “Hep birlikte Ereğli’ye faydalı olacağız”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçede göreve başlayan Kaymakam Mehmet Yapıcı’yı ziyaret ederek, ‘Emrinizdeyiz’ dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile birlikte; ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Mehmet Yapıcı’ya ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulundu. Bozkurt, ziyarette EreğliDevrek yolu, Hükümet Konağı, Eğitim Kampüsü gibi ilçenin önde gelen sorunlarını birinci ağızdan Kaymakam Yapıcı’ya iletti. Başkan Bozkurt, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Ereğli’de, inşallah hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağınızı düşünüyoruz. Ereğli’mizin sorunları had safhada. Gelişen süreçte birçok sorunun çözümü noktasında hemfikiriz olacağımıza inanıyoruz. Bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Vekilimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile birlikte sizleri ziyarete geldik. Tekrar göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. Teşkilatımız ile beraber emrinizdeyiz.”

Kaymakam Yapıcı da AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Hep birlikte Ereğli’ye faydalı olacağız” dedi. Kaymakam Yapıcı, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Yıllardır bu işi yapıyorum, 34 yıl Kaymakamlık yaptım. Allah mahcup etmesin, Hep beraber Ereğli’ye faydalı olmaya çalışalım. Bugünden itibaren, en az sizin kadar ben de Ereğli’nin milliyetçisiyim. Bir aile gibi çalışacağız, beraber çalışacağız. Her konuda birbirimize danışacağız. Siyaset benim için önemli. Siyaset demokrasimizin temel taşıdır. Umarım Ereğli’ye çok faydalı olurum. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; başta EreğliDevrek yolu olmak üzere, Eğitim Kampüsü ve Hükümet Konağı gibi ilçenin önde gelen sorunları ile ilgili Kaymakam Yapıcı’ya bilgi verdi. İlçede yapılması planlanan Cezaevi konusunun da ele alındığı ziyarette, Kaymakam Yapıcı; devam eden projelerin takibi ile ilçeye kazandırılması gereken kamu yatırımları ile ilgili gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.