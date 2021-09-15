Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde beton mikser yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikser yüklü kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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