Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan görevine başladı

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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Züleyha Aldoğan, kente gelerek görevine başladı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Züleyha Aldoğan kente gelerek görevini devraldı. Görevi, İl Müdürü Ali Tosun'dan devralan Aldoğan ardından mesai arkadaşları ile tanıştı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Aldoğan'a yardımcıları da eşlik etti. Aldoğan, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

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