Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zaman zaman kontrollü seyretti. Ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücülere uyarılarda bulunuldu.

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