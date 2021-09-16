Covid-19 ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına plaket ve başarı belgesi

Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Rabia Başer Açıkgöz, 44 bin doz aşı yapan Alaplı Devlet Hastanesi aşı sorumlusu Hastane Müdür yardımcısı Deniz Karakuş öncülüğünde 8 hemşireden oluşan aşı ekibini teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Göreve başladığı günden bu yana hastanede hekimlerden güvenlik görevlisine, personellerden müdürlere kadar her çalışanın hastane için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket eden, moral ve motivasyon aşılayarak personelin daha verimli çalışmasını sağlayan Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Rabia Başer Açıkgöz, 44 bin doz aşı yapan sağlık ekibini plaketle ödüllendirdi.

Hastane Müdür Yardımcısı Deniz Karakuş öncülüğünde 8 hemşireden oluşan aşı ekibine gayretli, sabırlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Açıkgöz, “Alaplı Devlet Hastanesi olarak aşı sorumlusu Müdür yardımcımız Deniz Karakuş öncülüğünde 8 hemşirelik aşı ekimizle 44 bin doz aşı yaptık. Hemşirelerimizin bu yoğun çalışma gayreti, sabrı ve özverisi için emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

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