Vali Mustafa Tutulmaz GMİS’i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ile GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız da bulundu. Vali Tutulmaz, Genel Başkan Yeşil ile Genel Mali Sekreter Yıldız’dan Sendikanın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.