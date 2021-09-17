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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMİS Yönetim Kurulu, MTA işçilerini bilgilendirdi

İHA

GMİS Yönetim Kurulu, MTA işçilerini bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Ankara’da Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu’nda çalışan işçileri ziyaret ederek imzalanan MTA 19’uncu Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi.
Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı MTA, Karadon ve Merkez Servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri katıldı.
MTA işçileri GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ve Yönetim Kurulu’nu alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı.
MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, MTA 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 1 Eylül 2021 tarihinde imzalandığını belirterek şöyle konuştu; “Yoğun ve zorlu bir toplu iş sözleşmesi dönemi geçirdik. Süreci size aktardık ama bir de Genel Başkanımızın kendilerinden dinleyin istedik. Hem de kendilerine teşekkür edelim istedik.
Yeşil; 'Yoğun bir mücadele süreci geçirdik'
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA işçilerine hitaben şöyle konuştu; “Toplu sözleşmemizi zor şartlar altında imzaladık. Sizlerden aldığımız güçle asla yılmadık. Başta MTA Şubemizin yöneticileri itici güç oldu. Sizler adına verdikleri mücadeleyi anlatmak mümkün değil. Gece demeden, gündüz demeden, peşimizden ayrılmadan, kendi yaptıklarının üzerine bir şeyler koymak için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içine girdi. Bu süreçte Genel Merkez yöneticilerimiz, bütün şubelerimiz, temsilcilerimiz, MTA şubemiz etle tırnak olduk, bu toplu sözleşme döneminde en iyisi yapmak için mücadele ettik. Sizler için kazanımların en iyisini almak için mücadele ettik. Allah bize nasip etti, yaptığımız mücadelenin karşılığında yeni kazanımlar elde ettik. Yani Sayın Erbakan döneminden sonra yapılan en iyi sözleşme. Gerçekten üstün mücadele verildi. Burada geldik sizlere de anlattık. Yaptığımız çalışmaları anlattık, yapacağımız çalışmaları anlattık. Hep beraber mücadele ettik. Son iki gün kala o kadar sıkıştı ki iş, şube başkanlarım Meclis’e gitti, Genel Merkez Yöneticilerimizin bir bölümü Çalışma Bakanlığı’na bir bölümü Enerji Bakanlığı’na gitti. Burada şunu gösterdik; Biz, ben değil biz olarak mücadele ettik. Bunu da sizin el ele, kol kola vermesi, Zonguldak’ta maden işçilerinin kol kola vermesiyle hep beraber başardık. Göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik için Yönetim Kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum.'
Toplu sözleşme çalışmalarında MTA’nın ek kazanımların dışında tutulması yönünde baskı olduğunu belirten Yeşil, “Yaptığımız mücadele ile son iki gün kala istediğiniz ve verilen rakamlar bunlar dendi. Rakamlar çok iyiydi. Biz de tamam kabul edebiliriz, bu rakamlarla yürüyebiliriz ancak TTK’da 1300, MTA’da 730 arkadaşımız dahil olmak şartıyla dedik. MTA olmazsa imzalamayız dedik.Birlik ve beraberlik başarıyı getiriyor. Yönetim olarak ikinci toplu sözleşmemiz, üzerine koya koya geliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de ne istediğini bilen, işçi arkadaşlara neler kazandıracağını bilen ve mücadeleyi seven ekiple beraber biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Toplu sözleşme kazanımları hakkında da konuşan başkan Yeşil, toplu sözleşme kazanımlarını anlattı. İlk 6 ay yüzde 12 zam, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı zam, üçüncü ve dördüncü aylar yüzde 5’er artı enflasyon farkı zam alındığını ifade eden Yeşil, 30 yıldır mücadelesi verilen kıdem zammıhizmet zammı alındığını, yıl x7 TL olarak uygulanacağını ve artarak devam edeceğini belirtti. Yeşil; “TÜRKİŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın işçi sınıfına, emek sınıfına armağanıdır. TTK’da 1300, MTA’da 730 arkadaşımıza doğrudan yevmiyelerine yansıyacak şekilde 450 TL ücret kazanımı oldu. Bu kazanımların tamamı sizlerin anasının ak sütü gibi helaldir” dedi.
Mücadelelerine kaldığı yerden devam edeceklerini ifade eden başkan Yeşil, “Bu toplu sözleşme döneminde, bunu özellikle söylemek istiyorum, geçen sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de Genel Maden İşçileri Sendikası’nın, Yönetim Kurulu’nun dik duruşuyla bir şeyler yapıldı. Öncülüğünü Genel Maden İşçileri Sendikası’nın yaptığı ve devamında iki sendikanın peşine takıldığı bir mücadele oldu. Geçen dönem de böyle oldu. Biz bu toplu sözleşmeyi imzalamayız dedik, diğer iki sendika biz de imzalamayız dediler. Biz çerçeve anlaşmasına imza attık. Ama ek kazanımlar konusundaki protokolü almadan, işçi arkadaşlarımızın kazanımlarını kağıda dökmeden dönmeyeceğim dedim. Ertesi gün protokolü aldım ve gönül rahatlığıyla Zonguldak’a döndüm. Mücadelemize kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hem TTK’da hem de MTA’da işçi alımlarıyla ilgili mücadelemiz var. İnşallah bunu da başaracağız. Sağladığınız birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle burada birlikte olmaktan, aynı mutluluğu paylaşmaktan mutluyum, sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Genel Maden İşçileri Sendikası olarak toplu sözleşme sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür ederek sözlerini bitiren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Sizlerin huzurunda, bu toplu sözleşmede bizlere destek veren yeni atanan MTA Genel Müdürümüze, iktidarmuhalefet milletvekillerimize, Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, bizler için Cumhurbaşkanı ile görüşen, bu işin mimarı, özellikle teşekkür etmek istiyorum, TÜRKİŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay’a, MTA şubemize teşekkür ediyorum”.

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