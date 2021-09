Gülüç’te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 20212022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeni ile tören gerçekleştirildi.

Eylül ayının 3. haftasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis üyeleri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Okul Müdürü Ayşe Akar Elekoğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Müdür Elekoğlu konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ilköğretim meselesi demek; vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi bağımsızlık ve var olma sebebidir. İçinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözülebileceği, ülkemizin ancak aydınlık, mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır. Sevgili öğrenciler, sizler anne babanızın şefkatli kollarından, en az anneniz babanız kadar öğretmenlerinizin sıcacık yüreğine hoşgeldiniz. Bizler her zaman ailenize, çevrenize ve ülkemize yararlı birer insan olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. 20212022 Eğitim Öğretim Yılı, bizler için bayramlar kadar güzel sevinçlerin habercisi olan İlköğretim Haftası hepimiz için kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Demirtaş, “Öğrencilerimiz dışarıya gitmekten kurtuldu”

Yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Başkan Demirtaş, törende yaptığı konuşmada öğrencilere hitap ederek, her anlamda sizlerin yanındayız dedi.

Başkan Demirtaş şunları söyledi:

“Yakın zamanda 24 derslikli okula kavuşuyorsunuz. Modern, daha ferah bir okula sizleri kavuşturmanın onurunu yaşıyoruz. Gülüç’te her anlamda sizlere hizmet edeceğiz. Okulumuzda güzel bir kadro oluştu, hocalarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz dışarıya gitmekten kurtuldu. Kendi beldemizde, kendi okulumuzda sizlere eğitim öğretim verecekler. Sizlerden tek isteğimiz öğretmenlerimizi üzmeden derslerinize rahat bir şekilde çalışıp, onların sözünden dışarı çıkmamanız. Çünkü yarının belediye başkanı sizler olacaksınız, müdür ve öğretmenleri sizler olacaksınız. Gülüç’ten başarılı öğrencilerimiz çıksın istiyoruz.”

Okul Müdürü Ayşe Akar Elekoğlu, desteklerinden dolayı Başkan Demirtaş’a ödül verildi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Tören sonunda Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş tarafından temsili okul zili çalındı. Törenin ardından öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına girerek eğitime başladı.

