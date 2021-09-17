Cinayet zanlısını yakalayan ekip ödüllendirildi

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Zonguldak’ta eşini tüfekle öldüren cinayet zanlısını kısa sürede yakalayarak gözaltına alan ekip İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emrah Y. boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kayıplara karışan katil zanlısı koca, Kumtarla köyüne kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede zanlı Emrah Y.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş olayında başarı gösteren ekibi ödüllendirdi. Katil zanlısı kocayı yakalayan ekibe Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödül verildi.

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