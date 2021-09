Esentepe köyünde su barajı çalışması tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Esentepe köyünde su barajı çalışmaları tamamlandı.

40 metrekare alan üzerine kurulan baraj, Çaycuma’da ilk olarak Esentepe köyünde gerçekleştirildi. KÖYDES destekli köylülerin kendi elleriyle inşaa ettiği baraj imece yoluyla tamamlandı. Baraj açılışına ise AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören, Arif Sefercik ve Adnan Tıska, Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Verim ve Aycan Gencer, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Esentepe köyü Muhtarı Murat Bozacı, "Çaycuma’nın ilk barajı bu köye yapıldı. Köyümüz için ne yapılacaksa her zaman hazırız. Sağolsun vekilimiz bu konuda her zaman destekçimiz. Buraya gelerek bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. 180 bin TL tutan proje köylülerimiz sayesinde 30 bin TL gibi rakamlara düştü. Köy halkıma da verdikleri emekler için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Muhtarımız bu eksikliği gördü ve dedi ki bunu bizim yapmamız gerekir. Bu bağlam da il genel meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, Köydes ve kaymakamlık ortaklığında yola çıkılarak yapıldı. Bugün itibariyle görüyoruz ki yapılan barajda artık su toplanıyor. Böylelikle Esentepe’de su sıkıntısı kalmayacak. 20 yıldır iktidarız, çok mesafeler kat ettik. O günlerden bugüne kadar halkın hizmetinde ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çaycumamız, Zonguldağımız, Türkiyemiz olarak biz dört koldan her tarafta çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.