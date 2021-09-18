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Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bildiler sahillere akın ettiler

İHA

Hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bildiler sahillere akın ettiler

Zonguldak’ta vatandaşlar deniz sezonun son günlerinde havanında sıcak olmasını fırsat bilerek hafta sonunu iyi geçirmek için plaja akın etti.
Kent merkezinde 27 dereceye kadar çıkan sıcak hava nedeniyle hem hafta sonunu hem de sıcak hava nedeniyle Kapuz Plajına akın etti. Sahillere akın eden vatandaşlara hem güneşin hem de denizin keyfini çıkarttı.
Kapuz Plajı sorumlusu Korkmaz Kartal, Zonguldak’ta denize girebilecek en güzel zamanlardan biri Eylül ayı sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kapuz Plajında hava ve deniz güzel olduğu sürece insanlar buraya rağbet gösteriyor. Çok şükür bu sene çok güzel bir sezon geçirdik. Herhangi bir kaza bela olmadan şu zamana kadar geldik. Çok az bir zaman kaldı sezonu tamamlamamıza inşallah bundan sonraki sezonlarda da bu şekilde geçer” şeklinde konuştu.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre kent merkezinde 27 dereye çıkan hava sıcaklığı yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Yarından itibaren etkili olması beklenen yağışların önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

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