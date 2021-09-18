Türkiye Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı

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ZONGULDAK,(DHA)Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 475'i erkek, 142'si kadın olmak üzere 617 sporcunun katılımıyla Zonguldak'ta başladı.

Bu yılki şampiyona, Türk boksunun önemli isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlendi. Erkeklerde 13, kadınlarda ise 12 sıklette madalya dağıtılacağı şampiyonada, maden işçilerini anlatan tiyatral gösteriyle başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, boks sporuna gönül vermiş sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, güzel bir şampiyona dileyerek, "Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Türk boksu dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncü, Türk Cumhuriyetlerinde birinci, İslam ülkelerinde birinci, Afrika ve Asya kıtalarında yine birinci sıradayız. Bizlere destek veren ve yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Eylül cuma günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şampiyonadan görüntüler

-Eyüp Gözgeç'in açıklamaları

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-18 21:24:12



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