19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri katıldı. Tören, anıta çelenk sunma ile başladı. Törende sırasıyla Valilik, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı. Çantaş, "19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 19 Eylül gazilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiği gündür. Bu gün de bu kutlu günün 100. yılı olması münasebetiyle beraberiz. Gururla taşıdığımız gazilik unvanı Atamız'dan bize en büyük mirastır. Kahraman Gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizle beraber Cumhuriyetimizin temel taşlarısınız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen bir öğrenci tarafından şiir okundu. Böylelikle tören sona erdi. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Asri Mezarlığı'nda Kur'anı Kerim okutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından iki gazinin evine ziyaret gerçekleştirildi.

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