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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Uşakspor: 0-1

DHA

Zonguldak Kömürspor - Uşakspor: 0-1


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - STAT: Kemal Köksal 
HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Serdar İla (xx), Birtan Yavuz (xx) 
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Ali Osman (x), Hakan (xx), Emre (xx)(Dk.82 Rıdvan), Ertuğrul (x)(Dk.46 Atilla x), Şahinali (x)(Dk.82 Sefa), Aykut Emre (xx), Eyüp(x)(Dk.46 Oğuzhan x), Ercüment (xx), Mehmet (x), Fatih (xx)(Dk.79 Yiğit x)
UŞAKSPOR: Umut (x)Kerem (xx), Emre Can (xx), Sertan (xx), Erkan (x)(Dk.8 Amir x), Canberk (xx), Berkay (xx)(Dk.62 Erol x), Onurcan (xx), Mehmet (xx)(Dk.75 Noyan x), Ömer (xx)(Dk.75 Emir x), Tayyib(xx)(Dk.75 Yasin x)
GOLLER: Dk.44 Mehmet (Uşakspor)  
KIRMIZI KARTLAR: Dk.6 Umut (Uşakspor) 
SARI KARTLAR: Eray, Hakan, Sinan (Zonguldak Kömürspor), Amir (Uşakspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup olduDHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-09-19 18:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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