Zonguldak Kömürspor - Uşakspor: 0-1

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Serdar İla (xx), Birtan Yavuz (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Ali Osman (x), Hakan (xx), Emre (xx)(Dk.82 Rıdvan), Ertuğrul (x)(Dk.46 Atilla x), Şahinali (x)(Dk.82 Sefa), Aykut Emre (xx), Eyüp(x)(Dk.46 Oğuzhan x), Ercüment (xx), Mehmet (x), Fatih (xx)(Dk.79 Yiğit x)

UŞAKSPOR: Umut (x)Kerem (xx), Emre Can (xx), Sertan (xx), Erkan (x)(Dk.8 Amir x), Canberk (xx), Berkay (xx)(Dk.62 Erol x), Onurcan (xx), Mehmet (xx)(Dk.75 Noyan x), Ömer (xx)(Dk.75 Emir x), Tayyib(xx)(Dk.75 Yasin x)

GOLLER: Dk.44 Mehmet (Uşakspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.6 Umut (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Eray, Hakan, Sinan (Zonguldak Kömürspor), Amir (Uşakspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Uşakspor'a 1-0 mağlup olduDHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-09-19 18:28:56



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