Protokol, gazi ve şehit aileleriyle buluştu

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında kent protokolü ilçedeki gazi ve şehit aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazilere minnettar olduklarını belirterek, “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı önderliğinde kent protokolü ilçedeki gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenle başlayan kutlamalar kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gazi ve şehit ailelerine öğle yemeği ikramında bulunuldu. Yemeğe, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, diğer protokol üyeleri, Kdz. Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Posbıyık: Şehit ve gazilerimizle iftihar ediyoruz

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada gazi ve şehit ailelerine hitap etti. ‘Sizlerle iftihar ediyoruz’ diyen Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de, TBMM tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanının verilişinin 100. Yıldönümünde kentimizdeki siz değerli gazilerimiz ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.

Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Gazilerimiz, ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullarda bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanların, şehitlerin ve gazilerin bugünkü kuşaklara armağanı ve emanetidir.

Bir ülke düşününki şehitlerini anmaz, gazilerine gereken saygıyı göstermezse o ülke birliğini, beraberliğini ve vatan sevgisini kaybeder. Ülkemizin yarınları olan genç nesillerin, vatanseverlik ve kahramanlıkla bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç kuşku duymuyorum.

Bizlerin en önemli sorumluluğu, fedakarlıkların en büyüğünü yapan gazilerimiz için saygı duymak, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam koşullarını iyileştirmek ve haklı isteklerinin karşılanması için çaba göstermektir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Kent protokolü yemeğin ardından gaziler Şaban Duru, Fehmi Karaarslan ve Hakan Topçu’yu evlerinde ziyaret etti.

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