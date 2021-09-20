Başkan Keleş Kdz. Ereğli’ye 2. OSB kurulma çalışmalarını başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti. Keleş ziyarette Kdz. Ereğli ilçesine 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması çalışmalarının yer aldığı dosyayı teslim etti.

Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar ile beraber katıldıkları ziyarette Başkan Keleş Vali Tutulmaz’ a Odanın faaliyetlerinden ve projelerinden bahsetti.

Göreve geldiğinden beri Ereğli’nin kalkınması ve önünün açılmasını hedefleyen Başkan Keleş, Vali Tutulmaz’ a Kdz. Ereğli 2.OSB Projesi hakkında bilgi vererek proje dosyasını teslim etti. Vali Tutulmaz proje dosyasını Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman’a Bakanlığa teslim edilmesi için havale etti.

Başkan Keleş ziyarete ilişkin açıklamasında Kdz. Ereğli’de yatırım alanları, işsizlik gibi temel sorunlar yer aldığını ve bunların çözümü için göreve geldikleri günden bu yana çalışma yürüttüklerini ifade etti. Keleş açıklamasında şu ifadelere yer verdi “İlçemizin temel sorunlarını değerlendirdiğimizde “Yatırımcı ve Yatırım Alanı” ile “İşsizlik” öne çıkmaktadır. Ereğli’mizin kalkınmasını planlarken sadece bugüne değil geleceğe yönelik bir planlama yapılması gerekiyordu. Ekonomisi her geçen gün büyüyen ilçemizin kalkınmasını desteklemek ve yeni istihdam alanları açmak amacıyla 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Kdz. Ereğli 2.OSB Projesini hazırladık . Bu süre içerisinde projenin ana hatlarını oluşturup arz talebi de göz önünde bulundurulmasıyla ön talep toplandı. 2. OSB’nin kurulabilmesi için 197 hektar alan tespit ettik.”

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