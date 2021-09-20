Bir aylığına çalışmaya geldiği şehirde hayatını kaybetti Denizde boğulan gencin cenazesi aileye teslim edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde arkadaşı ile denize giren, daha sonra dalgalarla boğuşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Yusuf Erdevir'in cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Kdz. Ereğli ilçesi plajlar mevkiinde serinlemek için denize giren Yusuf Erdevir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının çırpındığını gören Ali K. de denize girerek arkadaşını kurtarmak istedi fakat kendisi de çırpınmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Ali K.’yi kıyıya çıkardı. Diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin tedavisinin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Yusuf Erdevir'i bulmak için denizde arama başlattı. Polis ekipleri gencin eşyalarını alarak incelemelerde bulunurken, itfaiye ve sağlık ekipleri de teyakkuzda bekledi. Vatandaşların ise çalışmaları meraklı gözlerle izlediği görüldü. Erdevir'in cansız bedeni 10'uncu saatin ardından Sevgi Plaj Tesisleri’nde bulundu. Gencin cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.



Acılı baba: “Ereğli’ye inşaatta çalışmaya geldi”

Hastane morgu önüne gelen acılı baba Aydın Erdevir, oğlunun 20 gün önce çalışmak için Ereğli'ye geldiğini söyledi. Baba Erdevir, oğlunu gözyaşları ile anlatırken yaptığı açıklamada, "Buraya arkadaşı ile inşaat işi yapmaya geliyor. Denize gidiyor boğuluyor. Daha önce de orman yangınları sonrası İŞKUR üzerinden açılan işçi alımına başvurmuştu. Kahramanmaraş'tan gece geldik, cenazeyi teslim edecekler. Bizim çocuğumuz saf, tertemiz çocuktu. Yusuf'un hiçbir kalleşliği olmaz. 'Baba 1 ay çalışayım geleyim' dedi, biz de izin verdik. 'Paran yoksa para göndereyim' dedim, 'sıkıldıysan gel' dedim. 'Yok baba arkadaşımla çalışıyorum, durumumuz iyi' dedi. Ne bileyim böyle olacağını. Buradan önce de İstanbul'da çalışıyordu, oradan da zaten parasını alamadığı için buraya geldi. Hala daha 3 bin lira oradan alacağı var. Yusuf 3 kardeş 2 kız bir erkekti. Annesinin buraya geldiğimden haberi yok" dedi.

Yusuf Erdevir'in cenazesi işlemlerinin ardından morgdan çıkarılarak aileye teslim edilirken, baba Aydın Erdevir'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

18 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta defnedilmek üzere yola çıktı.

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