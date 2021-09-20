İspanyol üniversite öğrencileri Ereğli’de eğitim alacak

20212022 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar döneminde İspanya’dan iki öğrenci Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinde Erasmus kapsamında eğitim almak amacıyla Ereğli Eğitim Fakültesi’ne geldi.

Romeo Molino Javier ve Gloria Montez Perez isimli İspanyol öğrenciler, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz’u makamında ziyaret ederek fakülte binasını gezdi. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Karadeniz, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Turan ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Canan Tunç Şahin’in de yer aldığı ziyarette öğrenciler Eğitim fakültesine ve Ereğli’ye geldikleri için memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine yardım ve destekte bulunan bölüm hocalarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Soner Yavuz ise, öğrencilere kendilerini misafir etmekten ve Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilere her zaman yaşadıkları sorunları aşmalarında yardımcı olacaklarını, bundan sonrada bu hareketliliklerin karşılıklı olarak devam etmesi gerektiğini belirterek, Ereğli Eğitim Fakültesinin uluslararası boyuta taşımak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

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