Babasının ölümüne kalbi dayanmadı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden kanser hastasının 35 yaşındaki oğlu, babasından 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Yenidoğancılar köyü Çölemen Mahallesi'nde ikamet eden Şanver Çakar’a Temmuz ayında kanser teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 ay tedavi gören Şanver Çakar (67), 13 Eylül 2021’de hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberi sonrası rahatsızlanan Durmuş Çakar'ın (35), cenaze günü felç geçirdiği öğrenildi. Çakar, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Durmuş Çakar’ın ölümü başta Yenidoğancılar köyü olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı. Çakar’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Durmuş Çakar’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.