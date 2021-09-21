AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş uzun yıllardan bu yana restorasyonu devam ettikten sonra teslim edilme aşamasına gelen cami ile ilgili yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaklaşık 4 yıldan bu yana restorasyonu devam ettikten sonra ilçe müftülüğüne teslim edilme aşamasına gelen 153 yıllık Merkez İbrahim Ağa Cami ile ilgili Kastamonu Bölge Müdürü Erdal Pınar’dan son durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Restorasyona yaklaşık 4 yıl evvel başlayan ve tarihi eser niteliğini taşıması münasebetiyle uzun araştırmalar neticesinde aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanan cami ile ilgili yetkililerle görüş alışverişinde bulunan Durdubaş, ”Uzun uğraşlar neticesinde ilçemiz merkezinde bulunan camimizin tadilatı nihayet sona erdi. Yetkili arkadaşlarımız bugün itibariyle ilçe müftülüğümüze camimizi teslim etmeye geldiler. Çok uzun bir süre geçtiğini biliyoruz ama tarihi eser niteliğini taşıdığı için aslına uygun olması için bölge müdürlüğünde ki görevli arkadaşlarımız büyük özverilerde bulundular kendilerine buradan Devrekli vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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