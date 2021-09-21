Batı Karadeniz’in en çok rağbet gören plajı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz’in en çok rağbet gören plajı oldu

İHA

Batı Karadeniz’in en çok rağbet gören plajı oldu

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kapandı. Barış Plajı’nda Aqua Park ve yüzme havuzunun da hizmete girmesiyle belediye plajı 2021 yılında Batı Karadeniz bölgesinde en çok rağbet gören plaj oldu.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 18 Haziran’da halkın hizmetine açtığı Sevgi ve Barış plajları, sezonun sona ermesi nedeniyle 19 Eylül Pazar günü saat 18.00’den itibaren kapandı. Dostluk mesire alanı açık kalmaya devam edecek.
Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Ali Ateş, Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı’nda 2021 yılında verilen hizmetlerden halkın memnun kaldığını belirtti. Ateş, yaz sezonunda Aqua Park ve yüzme havuzunun da devreye girmesiyle belediye plajının diğer illerden gelen ziyaretçileriyle Batı Karadeniz bölgesinin en çok rağbet gören plajı haline geldiğini söyledi.
Ateş, açıklamasında şunları söyledi:
“Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın halkımıza en güzel hizmeti sunmak adına önem verdiği sosyal tesislerimizden olan Sevgi, Barış Plaj Tesisleri halkımızın büyük ilgisini gördü. 18 Ağustos’ta Barış Plaj Tesisleri’nde açılan Aqua Park’a ilçe ve bölge halkından da yoğun rağbet oldu.
Plaj ve mesire alanı bölgesinde 21 cankurtaran, 7 sağlık personeli, 6 sorumlu personel, 40 işletme ve iştirakler personeli, 2 zabıta, 35 güvenlik personeli, 21 temizlik ve park bahçe personeli ile birlikte toplam 132 personel ve 3 bot, 2 jetski ile hizmet verdik.
Sezon süresince yaz etkinlikleri kapsamında; Belediye Müdürlükleri arasında Kum ve Deniz Voleybolu Turnuvaları düzenlendi. Çocuklar için mini golf sahasında etkinlikler yapıldı. 17 ve 24 Temmuz Cumartesi akşamları Barış Plajı’nda canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi. 1 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz Bölge gazetecileri Kdz. Ereğli Belediyesi Barış Plaj Tesisleri’nde bir araya geldi. Gazetecilere ilçemizin tarihi ve turistik yerleri gezdirildikten sonra Barış Plaj Tesisleri’nde bulunan adada Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından akşam yemeği düzenlendi.
Sezon boyunca plajlarımıza birçok ilimizden gelen vatandaşlar ilgi göstererek; sunulan hizmetler için Belediye Başkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler. 3 aylık dönemde Merve altı bölgesiyle birlikte boğulma tehlikesi yaşayan 54 vatandaşımıza sağlık personelimiz tarafından müdahalede bulundu. Bu dönemde 775 hasta Sevgi ve Barış Plajı’mızdaki revire başvurdu. Önümüzdeki sezon halkımızı yine en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yapacağız.”
Belediye mesire ve piknik alanlarında kış aylarında da hizmetler devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet
Hız limitini aşanlara trafik cezası
YEREL HABERLER Hız limitini aşanlara trafik cezası
ZBEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’na Yüz Yüze Başladı
YEREL HABERLER ZBEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 2021-2022 ...
AK Parti İlçe Başkanı Durdubaş tadilatı biten cami ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Durdubaş tadilatı biten cami ...
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan BAGEP Ödülünü Törenle Aldı
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan BAGEP ...
Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi
YEREL HABERLER Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi
Babasının ölümüne kalbi dayanmadı
YEREL HABERLER Babasının ölümüne kalbi dayanmadı
Profesör ve araştırma görevlisi günlerce çalışıp finale kaldı Gümüş nanopartiküllerle sebze ve meyvelerdeki bakteriyel hastalıkların önüne geçilecek Çalışmayla tarımdaki büyük kayıpların engellenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Profesör ve araştırma görevlisi günlerce çalışıp ...
Zonguldak'ta 'bozuk aşı' iddialarına valilikten açıklama
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'bozuk aşı' iddialarına valilikten ...
Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Vatandaşlara bozuk Biontech aşısı yapıldığı iddiasına valilikten açıklama Aşıların bozuk değil koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı ortaya çıktı 17 Temmuz tarihinde yapılan aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi
YEREL HABERLER Vatandaşlara bozuk Biontech aşısı yapıldığı iddiasına ...
İspanyol üniversite öğrencileri Ereğli’de eğitim alacak
YEREL HABERLER İspanyol üniversite öğrencileri Ereğli’de eğitim ...
Ereğli’de okul önü trafiği yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Ereğli’de okul önü trafiği yeniden düzenleniyor
Bir aylığına çalışmaya geldiği şehirde hayatını kaybetti Denizde boğulan gencin cenazesi aileye teslim edildi
YEREL HABERLER Bir aylığına çalışmaya geldiği şehirde hayatını ...
Batı Karadeniz’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
BEÜ Anabilim Dalı’nın iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER BEÜ Anabilim Dalı’nın iyileştirme ve yenileme ...
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı temel uyum programı yapıldı
YEREL HABERLER 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı temel uyum programı ...
KESK’ten GMİS’e ziyaret
YEREL HABERLER KESK’ten GMİS’e ziyaret
'Süslü kadınlar', pedal çevirerek farkındalığa dikkat çekti
YEREL HABERLER 'Süslü kadınlar', pedal çevirerek farkındalığa dikkat ...
Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar Görenler büyük şaşkınlık yaşadı, düğününe çekicinin üzerinde gitti
YEREL HABERLER Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu ...
Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu
YEREL HABERLER Karadeniz normale döndü, tezgahlar balıkla doldu
Denizde kayboldu, cesedi karşı kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Denizde kayboldu, cesedi karşı kıyıya vurdu
Denizde kaybolan 19 yaşındaki Yusuf'un cesedi 10 saat sonra kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan 19 yaşındaki Yusuf'un cesedi 10 saat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.