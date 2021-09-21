Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet

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Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce’ye milli takımdan davet geldi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce, U17 Kız Milli Takımı'nın 22 Eylül 29 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampı ile 30 Eylül 6 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Manavgat'ta oynayacağı UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi.

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