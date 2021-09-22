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4 milyon TL üzerinde yatırım olan PTT binası hizmete açıldı Kdz. Ereğli PTT Müdürlüğü açılışını PTT Genel Müdürü yaptı

İHA

4 milyon TL üzerinde yatırım olan PTT binası hizmete açıldı Kdz. Ereğli PTT Müdürlüğü açılışını PTT Genel Müdürü yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde PTT Müdürlüğü binası, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımı ile açıldı. Törende konuşma yapan Gülten, “42 bin çalışma arkadaşımız, 4 bin 5 yüz iş yerimiz, 11 bin aracımızla hizmet sunduğumuz pek çok alanda lider konumdayız” dedi.
Posta, kargo, lojistik, eticaret ve bankacılık alanlarında, Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren PTT’nin, yenilenen Kdz. Ereğli PTT Müdürlüğü binasının açılışı yapıldı. İlçe merkezinde 246 metrekarelik bir alan üzerinde bulunan yeni PTT Müdürlüğü binası modern mimarisi, kullanışlı iç alanları ile vatandaşların hizmetine girdi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in de katıldığı açılış törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, daire müdürleri ve PTT çalışanları katıldı. Hizmete giren PTT Müdürlüğü binasını gezerek, çalışanlardan bilgiler alan protokol, daha sonra törendeki yerini aldı.

“Karadeniz’in ülkemiz ekonomisindeki önemi artıyor”
Törende ilk konuşmayı yapan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT’nin tarihi ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken korona virüs sürecinde de en ön safta yer aldıklarını anlattı. Gülten yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“PTT ailesi olarak, 181 yıldır gücümüzün, etkinliğimizin, büyüklüğümüzün bilinci ve sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ve verdiğimiz hizmetlerimizde sadece haberleşme sektörü ile sınırlı kalmıyoruz. Sunduğumuz her hizmet, üstlendiğimiz her görev, imza attığımız her projede vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyor, yaşamı onlar için kolaylaştırıyoruz. Bir kurum düşünün ki, iki asra yaklaşan ömründe dinamizminden bir şey yitirmemiş, asla zamanın gerisinde kalmamış olsun. Tam tersine; teknolojiyi ve inovasyonu odağına alsın, faaliyetlerini sürekli çeşitlendirsin ve küresel bakış açısına sahip bir vizyon ile hareket etsin. İşte biz bu bakışımızla, geçmişten gelen bu anlayışımızla geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen büyük bir aileyiz. 42 bin çalışma arkadaşımız, 4 bin 500 iş yerimiz, 11 bin aracımızla hizmet sunduğumuz pek çok alanda lider konumdayız. Doğal güzellikleriyle; yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla; tarım ve sanayisiyle ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayan, özel öneme sahip olan bir bölgedeyiz. Bir bütün olarak Karadeniz Bölgemizin yeşil ile maviyi buluşturan coğrafyasından çıkan ürünler hem Türkiye hem de dünya pazarında kendine yer bulmaktadır. Barındırdığı yüksek potansiyel ile Karadeniz’in ülkemiz ekonomisindeki öneminin günden güne daha da arttığını söyleyebiliriz. Özellikle endüstrileşmenin yüksek olduğu Batı Karadeniz’de ise Zonguldak, sahip olduğu sanayi tesisleri ve büyük öneme sahip limanı ile öne çıkmaktadır. Madencilik kültürü ile Türkiye’nin sembol şehirlerinden biri olan Zonguldak ilimizde yer alan 32 iş yerimiz, 285 personelimiz ve 58 aracımız ile vatandaşlarımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Tersanelere, limanlara ve özellikle demir çelik endüstrisinin can damarı olan fabrikalara ev sahipliği yapan Ereğli ilçemizde de 6 iş yerimiz, 51 çalışma arkadaşımız ve 12 aracımızla kaliteli ve güler yüzlü hizmetimizi sunmaya devam ediyoruz. Karadeniz Ereğli PTT Müdürlüğümüz toplamda 4 milyon liranın üzerinde bir yatırımın eseridir. Toplam inşaat alanımız bin 911 metrekare olup, binamız 246 metrekarelik bir alan üzerinde bulunmaktadır. Müdürlüğümüz, modern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç alanları ile güzel ilçemize artı değer katmaktadır. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uygun ortamı sağlamak, engelli vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak gibi pek çok ihtiyacı karşılayan yeni iş yerimiz, teknik imkânları ve donatılarıyla PTT’mize ve ilçemize çok yakıştı.”
PTT Müdürlüğü binasının Ereğli’ye hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Polat Türkmen yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“PTT binamız Ereğli’nin güzelliğine bir başka güzellik katmış. Burada hizmet verecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. PTT diye adlandırdığımız, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde genel müdürlüğümüz yıllara salih eserler vermiş. Bu hizmetleri verirken de destanlara, ağıtlara, türkülere vesile olmuştur.”
PTT’nin hizmet ağının genişlediğine vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz ise yaptığı konuşmada, “Klasik mektup dağıtan konumdan, lojistik hizmeti sunan konumdan artık hayatın her alanına dokunan bir PTT’ye dönüşmüş durumda. İsmi PTT ama içeriğine baktığımızda PTT’nin çok daha geniş bir hizmet ağına büründüğünü görüyoruz. Bunda emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Kamunun diğer kurumlarında da benzer iyileşmeler her geçen gün ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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