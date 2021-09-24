Erel: “Ereğli ile Erdemir bir bütündür”

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği (EGD) Yönetim Kurulu, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

EGD Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç, Genel Sekreter Haydar Yağız, Mali Sekreter İlknur Özen, Yönetim Kurulu Üyeleri Çiğdem Koç, Recep Akkaya ve Fedai Kaçar ile birlikte; Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan EGD Başkanı Erel; Erdemir’in, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bölgeye sağladığı katkılardan dolayı Genel Müdür Oral’a teşekkür etti.

“Ereğli ile Erdemir bir bütündür” diyen Erel; Erdemir’in, Ereğli Belediyesi ile iyi ilişkiler içerisinde olmasının ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Erdemir’in özelleştirilmesi sürecinden de söz eden Erel; Şirketin, OYAK Grubu tarafından satın alınmasından gurur duyduğunu kaydetti.

EGD Yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral da OYAK Grubu bünyesindeki Erdemir’in, Türkiye’nin gözbebeği olduğunu ve emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Erdemir’in, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olduğunu vurgulayan Oral, kendisinin ve tüm personelin de bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Ziyaretten dolayı EGD Başkanı Erel ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Oral, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bölgeye katkılarının süreceğini ve Kdz. Ereğli Belediyesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade etti.

EGD Yöneticilerinin Oral’ı ziyaretinde, İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa, OYAK Maden Metalürji Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ayper Topcu da hazır bulundu.

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