Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

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Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 860 resen denetim, 63 ihbar ve 6 bin 424 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1kişiye 2’inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

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