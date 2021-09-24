Yenilenen Gülüç sahili cazibe merkezi oldu Demirtaş, “Söz verdiğimiz ne varsa hayata geçireceğiz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi yeni sosyal yaşam alanları ile Batı Karadeniz’in yeni gözdesi olurken, yenilenen sahil bandı vatandaşların tercihi haline geldi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 2014 yılında göreve gelmesiyle önem verdiği sahil projesinin ikinci etap çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını ve sosyal tesislerinde hizmete girdiğini ifade etti. Gülüç Sahil projesinin Gülüç halkı gibi kendisinin de en büyük hayali olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, “2014 yılında belediye başkanlığına daha aday olmadan önce Gülüç Sahili benim hayalimdi. 2014 yılında aday olduğumda halkımıza Gülüç Sahil projesini hayata geçireceğimi söylediğimde bir çok kişi bunun seçim söylemi olduğunu düşünmüştü belki ama ben göreve başlar başlamaz bu proje üzerine yoğunlaşmaya başladım. Görevimin ilk 5 senesinde projenin ilk etap çalışmalarını bitirdim ve hem belde halkımız hem de çevre il ve ilçelerden gelen insanlar çok beğendiler. Yapılan hizmetin takdir görmesi bizi daha fazla çalışmaya itti. Bu dönemde ikinci etap çalışmalarına başladık. Hem dere üstündeki terasımızı hem de kafeteryamızı tamamlayarak geçtiğimiz ay halkımızın hizmetine açtık. Doğal güzelliği koruyan çalışmalar ve ışıklandırmasıyla göz kamaştıran Gülüç sahili Batı Karadeniz bölgesinin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. Çocuk parkı, masal kahramanları, yürüyüş yolları, kafeterya, dere üstü terası, çevre düzenlemeleri, gezinti ve dinlenme alanları ile cazibe merkezi oldu. Sahilde bölge halkının hizmetine giren Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri ilk günden itibaren farklı etkinlikler, gece canlı müzikler ile aileler ve gençlerin tercihi oldu. Sahil projemiz Ereğli Akçakoca kara yolu üzerinde bulunması nedeniyle güvenli geçişleri de sağlamamız gerekiyordu. Karayolları tarafından yapılan üst geçidin bakımlarını yaptırdık. Akabinde Türk Metal Sendikası Genel Başkanı değerli ağabeyim Pevrul Kavlak’tan merkez bölgeye bir üst geçit talebimiz oldu. Sağ olsunlar oda bizi kırmadı ve her türlü desteği vererek Türk Metal Sendikası üst geçidi hayata geçirdik. Bu gün keyifle sahilde geziyor, sosyal tesislerimizde en uygun fiyatlarla ve güzel manzara karşısında huzur içerisinde çayımızı kahvemizi yudumluyoruz. Ben bu vesile hem sahil projemizin hem de sosyal tesislerimizin Gülüç başta olmak üzere bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Projemizin hayata geçmesinde emeği geçen hayırseverlerimiz başta olmak üzere, belediye meclis üyelerimize ve tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde hayata geçirmeyi düşündüğümüz daha büyük projeler var. Bunları hayata geçirmek içinde canla başla çalışıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi söz verdiğimiz ne varsa hayata geçireceğiz” dedi.

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