Yeni doğan canlandirma eğitiminde sertifikalar verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen toplumdaki sosyal durumların iyileştirilmesi, sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılmasına yönelik NRP (Yeni Doğan Canlandırma) eğitimi düzenlenerek eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

İl genelinde hastanelerde görev yapan iki hekim ve yirmi sağlık personeline yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitim salonunda bebek maketleri üzerinde uygulamalı ve teorik olarak eğitim verildi. Kurs sorumlusu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Sevil Çelik, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cumhur Aydemir, Dr.Öğretim Üyesi Rahşan Dilek Okyay. Hemşire Şengül Bayrak, Nihal Kalıncı; Anestezi Teknisyeni Kadrı Çelik tarafından eğitim verildi.

Güzel bir organizasyon altında düzenlenen eğitim sonrasında eğitime katılanlara sertifikaları; İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Bilal Cin, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Sevilen Köktürk, Özel Level Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Murat Koca, Başhemşire Fatma Yanık ve eğitimciler tarafından verildi.

Eğitim pastasının kesilmesiyle birlikte aile fotoğrafı ile program sona erdi.

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