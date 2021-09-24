İsmet İnönü’nün doğum gününde adı verilen park ve büst açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğum gününde İnönü Parkı ve büstü törenle açıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğum gününde kentteki İnönü Parkı’na kaldırılan ismini yeniden verdi, büstünü açtı.

İnönü Parkı’nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi İnönü’nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ile torunu İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, 22242526. dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın telgrafı okundu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık törende yaptığı konuşmada, açılış için İsmet İnönü’nün doğum gününü seçtiklerini belirterek, “Kuruluş ve kurtuluşun büyük kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı, örnek devlet adamı, çok partili demokrasiye geçişin mimarı, halkın İsmet Paşa’sı İsmet İnönü’yü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

İsmet İnönü’nün parktan isminin kaldırılmasına çok üzüldüğünü belirten Posbıyık, şunları söyledi:

“Yıllardır bu park, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı İsmet İnönü’nün ismiyle anıldı. Bu park bu ismi gururla taşıdı. Belediye Başkanı seçilemediğim geçen dönemde ne olduysa oldu, parktan İnönü ismi kaldırıldı. Bundan büyük üzüntü duydum.

Şimdi İnönü ismini bu parka yeniden yazmayı bir sorumluluk ve görev olarak kabul ediyorum. O nedenle doğum günü olan bugün, yani 24 Eylül’de, park girişine tekrar İnönü Parkı ismini yerleştiriyoruz. Ve ayrıca burada İnönü büstünün açılışını gerçekleştireceğiz.

Bu adımımız İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’i de çok duygulandırdı. Kendisi telefonla arayarak teşekkürlerini iletti. Aynı gün Ankara’da törenler düzenlendiği için katılamayacağını ama ilk fırsatta Ereğli’ye ziyarete geleceğini söyledi. Biz de buradan kendilerine saygılarımızı sunuyoruz.

Genç kuşaklara, unutturulmaya çalışılan büyük devlet adamı İsmet İnönü’yü ve ülkemize yaptığı hizmetleri hatırlatmak, örnek yaşamını anlatmak her yurtseverin önemli görevlerindendir.

Bu anlayışla, parkın yeniden İsmet İnönü’ye kavuşması ve büstünün açılışı hayırlı uğurlu olsun, diyorum.

Genç kuşakların Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun en yakın yol arkadaşı İsmet İnönü’den öğreneceği çok şey var. Tarih bilincinden yoksun olan bir toplum geleceği inşa edemez.

Ve burada İsmet İnönü’nün günümüzde daha da önemli hale gelen şu sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum:

Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.”

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da yaptığı konuşmada İnönü’nün Ereğli ve Zonguldak’a önemli hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Devlet Sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan büstün kurdelesi, Beethoven’in 9. Senfonisi eşliğinde protokol üyeleri tarafından birlikte açıldı. Katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirirken, tören sırasında canlı müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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