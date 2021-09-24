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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 aşı tanımlaması yapılan grupta yer alan öğrenciler aşılandı

İHA

Covid-19 aşı tanımlaması yapılan grupta yer alan öğrenciler aşılandı

Zonguldak’ta ebeveyn onayı ile Covid19 aşısı tanımlaması yapılan grupta yer alan öğrenciler aşılandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Türk Kızılayı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ebeveyn onayı ile covid19 aşı tanımlaması yapılan grupta yer alan öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili şöyle dedi:
“Covid 19 salgını, 11 Mart 2020 tarihi itibarı ile ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmış ve acilen yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur.20212022 EğitimÖğretim yılı, Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında, dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren covid19 salgınına karşı sağlık bakanlığı covid19 uygulama rehberi doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak 06/09/2021 tarihinde başlamıştır. Covid19 salgınında Sağlık Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen en önemli ve etkili müdahale kitlesel covid19 aşılamasıdır. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma risklerini azaltmak amacıyla bakanlığımız tarafından covid19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiştir. 05/09/2021 tarihi itibarı ile 1218 yaş aralığındaki çocuklara enabız sistemi üzerinden ebeveyn onayı ile covid19 aşı tanımlaması yapılmıştır. Covid19 salgınından getirdiği sınırlılıklardan dolayı uzaktan eğitim sürecinde yaşanan öğrenme kayıplarının tekrar yaşanmaması, okulların yüz yüze eğitimde devam etmesi, bir daha sekteye uğramaması için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim bakanlığının birlikte yürüttüğü çalışmaları Zonguldak il düzeyinde desteklemek, farkındalık oluşturmak, aşıya dikkat çekmek, anne ve babaları daha çok aşı sürecine dahil etmek, geçlerimizin akranlarına örnek olmasını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile aşıya erişimin kolaylaştırılması, toplumda daha çok bireyin aşılanması ve gençlerimizin emsallerine örnek olarak Covid19 ,le mücadeleye destek olunması, yüz yüze eğitimin devamının sağlanmasına da katkı sunmak, 1518 yaş grubundaki öğrencilerimizin aşılamasını artırarak mücadelede hız kazanmak amacıyla, veli onayı ve gönüllülük esasına dayalı, yerinde aşılama çalışması yapılmasına yönelik olarak ilimiz Zonguldak’ta İl Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde, 24 Eylül Cuma günü tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak başlamış olup önümüzdeki günlerde öğrencilerimizin okullarında sürdürülmeye devam edecektir. Covid19 salgınının getirdiği sınırlılıkların bir an önce sona ermesi, eğitimöğretim süreçlerinin daha fazla zarar görmemesi, çocuklarımızın okullarından daha fazla uzak kalmaması için bu mücadelede bizlere destek olan başta Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığımıza tüm çalışanlarına, eğitim paydaşlarımıza, hassasiyet gösteren velilerimize, geçlerimize toplumumuzun tüm kesimlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutlu geleceği, Ülkemizin aydınlık yarınları için yüz yüze eğitime aralıksız devam etmemiz gerekiyor. Aşı yaptırarak sağlığımızın korunmasına hizmet ederken aynı zamanda çocuklarımızın yüz yüze eğitim aldıkları okullarından uzak kalmamasına da katkı sunmuş olacaksınız. Çocuklarımız bunu hakkediyor. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor desteğinizi bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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