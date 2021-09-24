Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yoldan çıkarak polis karakolunun bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, AnkaraBartın karayolunda meydana geldi. Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Celal K. hakimiyetindeki traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Çaycuma İlçe Emniyet Merkezi'nin bahçesine uçtu. Kazayı gören polisler yardıma koşarak traktörün altında kalan genci kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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