14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, 6 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Şevval Bayraktar (14), hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde yaşayan Şükrü Bayraktar'ın lise öğrencisi kızı Şevval Bayraktar, 6 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Şevval, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Bayraktar, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Bayraktar, ikindi namazının ardından Ali Molla Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-09-24 19:30:33



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