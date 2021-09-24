14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, 6 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Şevval Bayraktar (14), hayatını kaybetti.
Ereğli ilçesinde yaşayan Şükrü Bayraktar'ın lise öğrencisi kızı Şevval Bayraktar, 6 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Şevval, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Bayraktar, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Bayraktar, ikindi namazının ardından Ali Molla Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-09-24 19:30:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.