Kozlu Müzik Festivali başladı, ünlü isimler geceyi ısıttı

Kozlu Belediyesi, Orfe organizasyonun katkılarıyla, Kozlu plajında Kozlu Müzik Festavali başladı.

Binlerce genç konser öncesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak konser alanını doldurdu.

3 gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde ünlü sanatçılar Pinhani,Emir Can İğrek, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Çağan Şengül ve Yasir My sahne aldı.

Havanın soğuk olmasına rağen binlerce genç ünlü sanatçıların şarkılarını hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi ısıttı. Öte yandandan bazı gençler ise ellerine cep telefonlarını alarak anı ölüsüzleştirdi

Öte yandan sahne çevresi ve dışında binlerce güvenlik görevlisi görev yaparak herhangi bir taşkınlığa izin verilmedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser sanatçıların şarkılarını tamamlanmasıyla sona erdi.

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