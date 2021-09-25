Üniversite personeline yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma, Farabi ve Ereğli Kampüslerinde, 2223 Eylül tarihleri arasında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği dikkat edilecek hususlara dair kurum içi eğitim verildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum irtibat kişisi olarak Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan’ın açılışını yaptığı ve yoğun ilginin olduğu eğitimlerde, katılımcılara Avukat Ayşenur Özdemir tarafından “Kişisel Veri Hukuku Farkındalık Eğitimi” ve Gülhan Coşkun tarafından “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” başlıklarıyla bilgiler sunuldu. Verileri işleyen ve paylaşan birimler olarak personelin teknik ve idari anlamda Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı gereği yerine getirmesi gereken yükümlülükler anlatıldı.

Soru cevap şeklinde ilerleyen etkinliklerde, kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alınarak üniversite personeline düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken konular değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.