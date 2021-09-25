Evinin balkonunda beton zemine düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak’ta 6. kattan düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mert Cebeci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin 22 yaşındaki oğlu Mert Cebeci, altıncı kattaki evlerinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Mert Cebeci için Uzun Mehmet Camiinde tören düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, hastanede görev yapan doktorlar ve Mert Cebeci’nin arkadaşları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mert Cebeci’nin cenazesi Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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