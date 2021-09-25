Madenciler iş çıkışı eve dönüş yolunda kazayı kıl payı atlattılar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğünde madenci olarak çalışan 4 maden işçisi eve dönüş sırasında kontrolden çıkan bir otomobilin kendilerine geldiğini görünce kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan an aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

TTK'da çalışan Muammer Gülşen, Serdar Gülşen, Ertan Savaş ve 67 AAE 960 plakalı sürücü Sercan Özdere, sabah iş çıkışı Zonguldak il merkezinde kahvaltı yaptıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktı. Aracıyla seyir halinde giden 4 madenci ZonguldakAnkara karayolunun Ulupınar Petrol Ofisi mevkisinde karşı yönden gelen ve sol şeritte olan bir aracın yola dökülen taş ve kaya parçalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kendi yolundan çıkarak yaklaşık 1 metre alt yola düşen aracın üstlerine geldiğini görünce son anda direksiyonu kırarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Aracı durduran Sercan Özdere ve araç içinde olan 3 maden işçisi kontrolü kaybeden aracı bakmak için araçtan çıktı. Aracın yanına yaklaştıklarında kontrolden çıkan aracın lastiğinin patladığını ve tamponun da kırıldığını gördü. Ancak diğer araçta olan sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Yaşanan anlar Sercan Özdere isimli maden işçisinin aracında bulunan araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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