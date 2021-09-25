Ormanlı halkından 90 ünite kan bağışı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde düzenlenen kan bağış kampanyasında 90 ünite kan toplandı.

Ormanlı Belediyesi tarafından ‘Kan Bağışı Yapın Umutları Çoğaltın’ sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Ormanlı Kültür Merkezi’nde 10:30 17:30 saatleri arasında düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar yapılan tetkiklerin ardından kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Salona gelerek Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi yetkililerinden bilgiler alan Belediye Başkanı Bayram Başol, incelemelerde bulunarak bağışçılara teşekkür etti.

Ormanlı Beldesinde düzenlenen kan bağış kampanyasında toplam 90 ünite kan toplandığı öğrenildi.

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