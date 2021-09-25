Ağabeyi ve yengesini vuran zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abisi ve yengesini tüfekle vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Saltukova beldesi Düz Mahalle’de meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs aralarında bulunan husumet nedeniyle ağabeyi Muzaffer Ö. ve yengesi Ayfer Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muzaffer Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayda yaralanan Ayfer Ö.'nün BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.