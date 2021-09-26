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'Kızdan boksör olmaz' sözlerine kulaklarını tıkadı, 4 yıldır yenilmiyor

DHA

'Kızdan boksör olmaz' sözlerine kulaklarını tıkadı, 4 yıldır yenilmiyor


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta 5 bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Bostancı (16), 4 yıl önce başladığı muaythai ve kick boks branşlarında katıldığı tüm şampiyonaları kazandı. 'Kızdan boksör olmaz' sözlerine aldırmayıp çalışmalarına devam eden ve son olarak 'Türkiye şampiyonu' unvanıyla milli takıma seçilen Sudenur Bostancı, 'Kick Boks Avrupa Şampiyonluğu' ve 'Muaythai Dünya Şampiyonluğu'nda mücadele edecek.
Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Bostancı, 4 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nin beldede açtığı muaythai kursunu izledi. Boksa ilgi duyan Sudenur Bostancı, milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ile çalışmalara başladı. Bostancı'nın kick boks ve muaythai sporundaki yeteneğini keşfeden Cemal Kocabaş, ailesinden izin isteyip Sudenur'un ileride önemli başarılara imza atabilecek potansiyelde olduğunu anlattı.
MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Ailesinin hevesi geçince bırakacağını düşünerek çalışmasını kabul ettikleri Sudenur Bostancı, 2019 yılında katıldığı ilk turnuva olan Türkiye Okul Sporları Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazandı. 4 yıldır çıktığı hiçbir müsabakada yenilmeyen Sudenur Bostancı, 13 ülkeden sporcunun katıldığı 2019 Avrupa Muaythai Açık Kupası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonluğu, 2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şampiyonluğu'nda altın madalyaları kazandı. Sudenur Bostancı, son olarak muaythai ve kick boks milli takım seçmelerinde şampiyon olarak milli takıma seçildi.
HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Sudenur Bostancı, Çaydeğirmeni beldesinde milli takım antrenörü Cemal Kocabaş'a ait spor salonunda, kısıtlı imkanlarla, Kasım ayındaki 'Kick Boks Avrupa Şampiyonluğu' ve Aralık'taki 'Muaythai Dünya Şampiyonası' için çalışmalarını sürdürüyor. 'Yenilmezlik' unvanını devam ettirmek için var gücüyle çalışmaları sürdüren Sudenur Bostancı, "2018'de başladım spora. Hocam beni izledi ve 'sen şampiyon olacaksın' dedi. İlk turnuvamda şampiyon oldum. O galibiyet duygusu benim çok hoşuma gitti ve devam ettim. Bugüne kadar her katıldığım turnuvada şampiyon oldum. Milli takım seçmelerinde uluslararası turnuvalarda şampiyon oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Hedefim altın madalya. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı almak istiyoruz" dedi.
'BIRAKIR SANDILAR'
Sudenur Bostancı, yaşadığı beldede tek kadın milli sporcu olduğunu söyledi. Boksun kadınlara yakıştırılmadığı için 'kızdan boksör olmaz' sözlerine kulak asmadan çalıştığını anlatan Bostancı, "Etrafımdaki arkadaşlarım ve tanıyanlar benim bırakacağımı sandılar. Bu benim geleceğim ve hayatım. Derslerime de olumlu yönde etkisi çok. Hem eğitimde hem sporda başarılı olmak için çok çalışıyorum. Hedefim çok yüksek. Türk kadını her şeyi yapabilir. Küçük bir beldeden dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Busenaz Sürmeneli, Yasemin Adar gibi ilklerin kadınları olan ablalarıma çok özeniyorum. Onlar gibi olabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.
DESTEK BEKLİYORLAR
Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş ise Sudenur Bostancı'nın dünya çapında bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti. Yeterli destek geldiği takdirde başarılarını daha da katlayacak potansiyeli olduğunu anlatan Kocabaş, "Sudenur ilk turnuvasında şampiyon oldu. 4 yıldır hiç yenilmedi. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonu olacaktır. Ondan sonra da olimpiyatları da görecektir. İnşallah altın madalyayla ülkemize dönecektir. Kendi imkanlarımızla hazırlanıyoruz. Yeteri kadar destek bulamıyoruz. Destek olunursa Sudenur, branşlarında dünya çapında sporcu olacaktır. Ben milli takım antrenörü olarak bunu görüyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-09-26 11:02:12

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