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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partililer dayanışma kahvaltısında bir araya geldi

İHA

AK Partililer dayanışma kahvaltısında bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi. Programda konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, “Kdz. Ereğli’yi AK Belediyecilik ile buluşturup, halkımızı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız” dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltısı Gülüç Anadolu Otel’de düzenlendi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’un ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak önceki dönem milletvekilleri Fazlı Erdoğan, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, Kdz. Ereğli Kurucu ilçe Başkanı Muhammet Köse, AK Parti ilçe ve belde başkanları, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, AK Parti önceki dönem ilçe başkanları, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli önceki dönem Belediye Başkanı Murat Sesli, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile partililer katıldı.
Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, AK Parti’nin girdiği her seçimden başarı ile çıktığına vurgu yaparak, bu başarıların asıl mimarlarının belde ve köylerde çalışan dava arkadaşları olduğunu söyledi. Bozkurt açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ve cesur duruşu ile hem partimiz, hem de ülkemiz önümüze çıkan iç ve dış tehditlerin üstesinden gelmiştir. Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizde değil dünya mazlumlarına da her platformda sahip çıkarak dünya lideri olmuştur. Türkiye’nin itibarı ve gücü son 19 yılda kat be kat artmıştır. Herkesin derdi ile dertlenen, özgürlükleri genişleten, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal yaşama, ekonomiden dış politikaya ve teknolojik alanda ki başarılı çalışmalar ile AK Parti girdiği her seçimden başarı ile çıkmıştır. Elbette elde edilen bu başarıların asıl mimarları bu salonda bulunan sizler gibi değerli AK dava arkadaşlarımızdır. Sizler her seçim döneminde Armutlucuma, Çaylıoğlu, Kaptaş, Çayırlı, Subaşı, Yalıboyu, Gülüç, Kandilli, Ormanlı ve merkez mahallelerde partimizin bayrağını en üstte dalgalandırdınız. Bu güne kadar elde edilen başarının altında birlik ve beraberliğimiz yatıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta söylediği gibi “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.” İlk seçildiğimiz günde söylediğimiz gibi;
Sen ben yok biz varız, Ereğli’miz var, AK Davamız var. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.” Dedi.
Bozkurt, “Ereğli’yi AK Belediyecilik ile buluşturacağız”
İlçede yapılan hizmetler ve projeler ile ilgili de bilgiler veren Başkan Bozkurt şunları söyledi:
“Başta 14 kilometrelik kısmı kalan EreğliDevrek karayolu olmak üzere, Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü binası, Eğitim Kampüsü ve Diş Hastanesi yapımı noktasında önemli mesafeler kat ettik. Bu yatırımların çok değil kısa bir süre içerisinde ihaleleri yapılıp temelleri atılacak ve en kısa sürede de faaliyete geçecektir. AK Parti olarak tüm kademelerimizle birlikte 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeniden güçlü iktidar için Ereğli’mizde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Cumhur ittifakı olarak 2023 yılında her seçimde olduğu gibi yine açık ara birinci olacağız ve bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. İlçemizde maalesef 20 yılı aşkın zamandır görev yapan yerel yönetimin sahilden başka bir eser ortaya koyamadığını görüyoruz. Kdz. Ereğli Belediyesi, her hafta yeni bir heykel açılışı yaparak, CHP’nin heykel belediyeciliğinde ki öncülüğüne yapmaya devam ediyor. Her fırsatta kavga ve kaos ortamı oluşturup 20 yıldır yaptığı gibi polemiklerden beslenen bu yönetimin, her seçim döneminde sözünü verdiği projeler göreve geldiğinde katalog projeler olarak kağıt üzerinde kalmıştır. Allah’ın izniyle ilk yerel seçimlerde sizlerin de gayretleriyle Kdz. Ereğli’yi AK Belediyecilik ile buluşturup, halkımızı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”
Programda AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Muhammet Köse, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen selamlama konuşması yaparken, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise 30 yıldır Zonguldak’a hizmet yapılmadığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar konuşmasında muhalefete yüklenirken, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği dikkat çekerek, “Dimdik kaya gibi durarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Zonguldak’ta çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Filyos liman projesi söylemden eyleme geçmiş durumdadır, Mithatpaşa Tünelleri bitme aşamasında, sahil projesi ve hastane projemiz hızla devam etmektedir. İnşallah kısa bir süre içinde Ereğli Üniversitesi’ni de hep beraber bölgemize kazandıracağız. Zonguldak’ın her yeri şantiye halinde devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise konuşmasında şunları söyledi:
“Kadınıyla, genciyle hep beraber çalışarak gelecek nesillere yaşanılabilir, yönetilebilir, dünyada sesi gür çıkan bir ülke, bir miras bırakmak zorundayız. Tüm belediyelerimiz bir tarih yaşıyor, biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.”
Konuşmaların ardından partiye hizmetleri olan eski ilçe başkanlarına plaket takdiminde bulunuldu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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