ZBEÜ ev sahipliğinde “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları” toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Tahir Karauğuz Konferans Salonunda “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları” toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen yüz yüze eğitimin 20202021 akademik yılıyla birlikte yeniden başlayacak olması sebebiyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Rektör Yardımcıları, İlgili İl Müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda sunumlar yapıldı. Komisyonda üniversiteye bağlı yerleşkeler ve yurtlar güvenlik açısından değerlendirildi.

Zonguldak’a gelecek olan üniversite yerleşkelerinde öğrencilerin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınan ve alınması gereken güvenlik tedbirlerin değerlendirmesinin ardından toplantı sona erdi.

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