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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş baskı sergisi, Belediye Kent Müzesi’nde açıldı

İHA

Taş baskı sergisi, Belediye Kent Müzesi’nde açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin destekleriyle Cumhuriyet Halk Evleri ve Halk Eğitim Merkezi 20202021 yılı kursiyerlerinin hazırladığı ‘Taş Baskı Sergisi’ Belediye Kent Müzesi’nde açıldı. 5 Ekim tarihine kadar halkın ziyaretine açık kalacak olan sergiyle, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tarihi mekanda yaşatılmaya çalışılıyor.
Kdz. Ereğli’nin tarihi mekanı Belediye Kent Müzesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarıTaş baskı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin destekleriyle Cumhuriyet Halk Evleri ve Halk Eğitim Merkezi 20202021 yılı kursiyerlerinin hazırladığı ‘Taş Baskı Sergisi’ Belediye Kent Müzesi’nde açıldı. Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılan sergi, tarihi el sanatlarını tarihi bir mekanda yaşatmayı amaçlıyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan yaptığı konuşmada Kdz. Ereğli Belediyesi ile işbirliklerini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:
“23 Mart 2020 tarihinde açılan 28 Nisan 2021 tarihinde sona eren ve kursu başarıyla bitiren kursiyerler tarafından hazırlanarak takdir ve beğenilerinize sunuldu. 20212022 yılında da gayret ve çalışmalarımız, belediyeyle işbirliğimiz devam edecektir.”
Posbıyık, “Üniversiteler de el sanatlarına katkı sunmalı”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada el sanatlarının yaşatılması konusunda üniversite yönetimlerine de görev düştüğünü söyledi. Ereğli Belediyesi’nin el sanatlarının yaşatılması konusunda son derece duyarlı olduğu aktaran Posbıyık konuşmasında,
“Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan taş baskı geleneğini, Belediyemize ait Cumhuriyet Halk Evleri’nde, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz kurslarla sürdürüyoruz. Her biri birbirinden etkileyici 9 kursiyerin çok başarılı çalışmalarının örneklerini görüyoruz. Öncelikle Öğretmen Emine Altuntaş’a ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum.
Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması konusunda yerel yönetimlerin büyük katkıları oluyor. Biz de Ereğli Belediyesi olarak bu konuda son derece duyarlıyız. Cumhuriyet Halk Evleri’nde pek çok kursun açılması konusunda çabalarımız, desteklerimiz oluyor. Üniversitelerin de bu konudaki çalışmalarının önemli olacağını düşünüyorum. Üniversitelerden el sanatlarının yaşatılması, korunması, kayda alınması ve geliştirilmesi konusunda daha güçlü adımlar atmalarını bekliyoruz.
Geleneksel el sanatlarımızın farklı biçimleri Anadolu’nun her köşesinde karşımıza çıkıyor. Geçmişten izler taşıyan bu sanat türlerinin çoğu ne yazık ki çoğu zaman teknolojiye yenik düşüyor. Ancak bizler gerektiğinde yeni teknolojiyle eskiyi bir araya getirerek bu geleneği yaşatmak ve bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak göreviyle karşı karşıyayız.” İfadelerini kullandı.
Açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Taş Baskı Sergisi, 5 Ekim tarihine kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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