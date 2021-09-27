Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık eğitimi öğrencilerine oryantasyon

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derslerin başlangıç tarihi olan 27.09.2021 Pazartesi günü her sınıfta oryantasyon gerçekleştirildi.

Program kapsamında, hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik eğitimöğretim faaliyetleri, ders içerikleri, ölçmedeğerlendirme esasları, yönetmelik, çevrim içi dersler ve akademik takvim gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Neden İngilizce öğreniyoruz, İngilizce öğrenmenin önemi ve akreditasyon hakkında bilgiler verildi. Eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra Covid19 tedbirleri ve uyulması gereken kurallar, sıfır atık projesi, kütüphane kullanımı gibi konularında da bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin yerleştirildikleri sınıflardaki danışman hocaları tarafından yapılan oryantasyon sunumları sayesinde öğrencilerin hazırlık eğitimi sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak hedeflendi.

Bu bilgilendirme sunumları sonunda, dil öğrenme ve hazırlık eğitimine ilişkin öğrencilerin bilmek istedikleri diğer konulardaki soruları cevaplandı, böylece yeni akademik yılın ilk ders günü tamamlandı.

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