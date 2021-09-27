Kayıp şahıs komando timleri tarafından aranıyor 33 yaşındaki Necati Gün’den iki gündür haber alınamıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyündeki evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan şahsı arama çalışmaları, iki komando timinin de katılmasıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde ikamet eden Necati Gün (33), iddiaya göre cumartesi sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine köye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Pazar sabahı Yaraşlıyörük köyünde aracı bulunan Gün için bölgeye takviye birlikler gönderildi. Baz istasyonundan alınan Necati Gün'e ait telefon sinyalinin Gebe köyü ile Danişmentli köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarına Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş komando timi, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ekipleri de katıldı. Jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan görüntü desteği de alırken, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği Pati de aramalara katıldı.

Bölgede jandarma ekiplerine yardımcı olan Gece Köyü Muhtarı Adnan Alar, “Dün sabah 7 buçuk, 8 itibarıyla Dere köyü mevkiinde Necati Gün’ün aracının bulunup kendisinin olmadığı bize ulaştı. Bu noktadan sonra ilgili komutanlıkla görüşerek bildirdik. Dün sabah başlayan arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bölge tamamen tarama altında, güvenlik kuvvetlerimiz ile kontrol altında çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda sinyalizasyon sistemi üzerinden verilen bu bölgede arama devam ediyor. Şu anda herhangi bir bulgu var mı diye son çalışmalar yapılıyor” dedi.

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