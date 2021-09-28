İlçe Müftüsü Ermiş’ in tayini çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’ in tayini çıktı.
Çaycuma ilçe Müftüsü Ayhan Ermiş, meslek hayatına 1982 yılında Aksaray'ın Demirci Kasabasında İmamHatip olarak başladı. İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Yozgat Akdağmadeni İmamHatip Lisesine öğretmen olarak atandı. Sırasıyla Yozgat Boğazlıyan İmamHatip Lisesinde öğretmenlik, Konya Taşkent Lisesinde Müdür Yardımcığı görevlerinde bulundu. Konya İl Müftülüğünde 19941997 yılları arasında İl Vaizliği görevinde bulundu. Iğdır İli Aralık, Nevşehir İli Hacıbektaş ve Aksaray İli Ortaköy İlçelerinde İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. 2011 2018 yılları arasında Antalya ili Kemer İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.
1 Ağustos 2018 tarihinde Çaycuma İlçe Müftülüğü görevine atanan Ayhan Enmiş'in yeni görev yeri İzmir'in Urla ilçesi oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.