İtfaiyeciler 307’nci yaşını kutluyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 307’nci yılını ve İtfaiye Haftası’nı kutladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi’nin Karadeniz bölgesinde örnek itfaiye, Türkiye’de ise öncü ilçe itfaiyesi olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası’nda İtfaiye Teşkilatı’nın 307’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, itfaiye mensupları, gönüllü itfaiyeciler ve diğer kurumlardan gelen temsilciler katıldı. Belediye kreşinin minikleri de itfaiyeci kıyafetleriyle törene renk kattı.



Ateş: “Türkiye’deki doğal afetlere müdahale ettik”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, şunları söyledi:

“Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, gerek eğitimli personeli ile gerekse teknik donanım ve ekipmanı ile kendini sürekli geliştiren ve yenileyen Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı İtfaiye Teşkilatıdır.

Müdürlüğümüz iki yüz bin nüfuslu bir bölgeye resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde İtfaiye Teşkilatının önemi ve değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Depremlerde, yangınlarda, sellerde, kazalarda ve bir canlı bile mahsur kaldığında akla ilk gelen isimdir İtfaiyeci.

Teşkilatımız müdahalelerini sadece ilçe genelinde değil ülkemizde meydana gelen büyük doğal afetlerde de sürdürmektedir. Bunun son örneklerini de 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde, 28 Temmuz Antalya Manavgat Orman Yangınlarında, 11 Ağustos Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde görmüş bulunmaktayız.

Elazığ depremine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 itfaiyeci, 2 gönüllü itfaiyeci olmak üzere 7 personel, 1 itfaiye aracı ile depremzedelerin barınma çadırının kurulumunu ve enkazda arama çalışmalarını 5 gün boyunca gerçekleştirdik.

Antalya Manavgat Orman Yangınlarında yine 8 itfaiyeci, 1 gönüllü itfaiyeci 1 arazöz, 1 de su tankeriyle 10 gün boyunca toplam 2 araç 9 personelle yangın söndürme çalışmalarına katıldık.

Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 itfaiye aracı, 6 itfaiye personeli, 7 gönüllü itfaiyeci olmak üzere 13 personel ile 7 gün boyunca selde kaybolan vatandaşlarımızın arama çalışması, su baskını olan binalara da motopomp ile su tahliye işlemini gerçekleştirdik.

Bu müdahaleler ve çalışmalarımız İçişleri Bakanlığımız tarafından takdirle karşılanmış olup; Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığımıza teşekkür belgesi sunmuşlardır."



Posbıyık: “Yangın ve sel felaketlerinde gönüllerde taht kurdunuz”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törende yaptığı konuşmada İtfaiye Teşkilatı’na yeni bir modern bina yapma müjdesi verdi. Ereğli Belediyesi itfaiyesinin bölgede örnek olduğunu anlatan Posbıyık, şunları söyledi:

“İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 307’nci yılı kutlu olsun. Mesai gözetmeden, fedakarca hayat kurtaran, zor durumda olanların yardımına koşan, her afette, yangında milletin hizmetinde olan itfaiye teşkilatı toplumun göz bebeğidir. Her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlıkla görev yapan İtfaiye Teşkilatı, ülkemizin 2021 yılında yaşadığı orman yangınları ve sel felaketlerinde de en ön safta mücadele vermiş, gönüllerde bir kez daha taht kurmuştur.

İtfaiye teşkilatımız Ereğli’de 63 personel ve 11 itfaiye aracıyla gece gündüz hizmet veriyor. Bu yıl ek olarak 1 adet 4x4 itfaiye aracı aldık. 1 adet yangın söndürme arazözü alımı için gerekli çalışmalara başladık. İtfaiyemizin daha da güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.

Ayrıca, İtfaiye Müdürlüğümüze modern bir itfaiye binası yapımı için de gerekli çalışmalara başladık.

Ereğli sınırları dahilinde ve köylerde meydana gelen deniz, ırmak, dere ve barajlardaki boğulma vakalarının tamamına 5 kişiden oluşan dalgıç ekibimiz ve 5 kişiden oluşan cankurtaran ekibimizle birlikte müdahale ediliyor. İtfaiye Müdürlüğümüz afetlere müdahalenin yanı sıra yurt içinde çalıştaylara ve federasyon toplantılarına katılıyor ve Türkiye’de öncü ilçe itfaiyesi olmaya devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğümüz tüm bu çalışmaları sonucunda Türkiye İtfaiye Birliği Denetim Kurulu ve İtfaiye Komisyonu’na seçilmiş tek ilçe itfaiyesidir. Kendilerini bir kez daha kutluyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Posbıyık, ekibiyle birlikte İtfaiye’nin Türkiye genelindeki afetlerde müdahalelerinin yer aldığı resim sergisini gezdi ardından itfaiye erleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş daha sonra itfaiye personeli ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

