İtfaiyeciler 307’nci yaşını kutluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiyeciler 307’nci yaşını kutluyor

İHA

İtfaiyeciler 307’nci yaşını kutluyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 307’nci yılını ve İtfaiye Haftası’nı kutladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi’nin Karadeniz bölgesinde örnek itfaiye, Türkiye’de ise öncü ilçe itfaiyesi olduğunu söyledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası’nda İtfaiye Teşkilatı’nın 307’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, itfaiye mensupları, gönüllü itfaiyeciler ve diğer kurumlardan gelen temsilciler katıldı. Belediye kreşinin minikleri de itfaiyeci kıyafetleriyle törene renk kattı.

Ateş: “Türkiye’deki doğal afetlere müdahale ettik”
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, şunları söyledi:
“Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, gerek eğitimli personeli ile gerekse teknik donanım ve ekipmanı ile kendini sürekli geliştiren ve yenileyen Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı İtfaiye Teşkilatıdır.
Müdürlüğümüz iki yüz bin nüfuslu bir bölgeye resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır.
Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde İtfaiye Teşkilatının önemi ve değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Depremlerde, yangınlarda, sellerde, kazalarda ve bir canlı bile mahsur kaldığında akla ilk gelen isimdir İtfaiyeci.
Teşkilatımız müdahalelerini sadece ilçe genelinde değil ülkemizde meydana gelen büyük doğal afetlerde de sürdürmektedir. Bunun son örneklerini de 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde, 28 Temmuz Antalya Manavgat Orman Yangınlarında, 11 Ağustos Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde görmüş bulunmaktayız.
Elazığ depremine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 5 itfaiyeci, 2 gönüllü itfaiyeci olmak üzere 7 personel, 1 itfaiye aracı ile depremzedelerin barınma çadırının kurulumunu ve enkazda arama çalışmalarını 5 gün boyunca gerçekleştirdik.
Antalya Manavgat Orman Yangınlarında yine 8 itfaiyeci, 1 gönüllü itfaiyeci 1 arazöz, 1 de su tankeriyle 10 gün boyunca toplam 2 araç 9 personelle yangın söndürme çalışmalarına katıldık.
Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 itfaiye aracı, 6 itfaiye personeli, 7 gönüllü itfaiyeci olmak üzere 13 personel ile 7 gün boyunca selde kaybolan vatandaşlarımızın arama çalışması, su baskını olan binalara da motopomp ile su tahliye işlemini gerçekleştirdik.
Bu müdahaleler ve çalışmalarımız İçişleri Bakanlığımız tarafından takdirle karşılanmış olup; Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığımıza teşekkür belgesi sunmuşlardır."

Posbıyık: “Yangın ve sel felaketlerinde gönüllerde taht kurdunuz”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törende yaptığı konuşmada İtfaiye Teşkilatı’na yeni bir modern bina yapma müjdesi verdi. Ereğli Belediyesi itfaiyesinin bölgede örnek olduğunu anlatan Posbıyık, şunları söyledi:
“İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 307’nci yılı kutlu olsun. Mesai gözetmeden, fedakarca hayat kurtaran, zor durumda olanların yardımına koşan, her afette, yangında milletin hizmetinde olan itfaiye teşkilatı toplumun göz bebeğidir. Her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlıkla görev yapan İtfaiye Teşkilatı, ülkemizin 2021 yılında yaşadığı orman yangınları ve sel felaketlerinde de en ön safta mücadele vermiş, gönüllerde bir kez daha taht kurmuştur.
İtfaiye teşkilatımız Ereğli’de 63 personel ve 11 itfaiye aracıyla gece gündüz hizmet veriyor. Bu yıl ek olarak 1 adet 4x4 itfaiye aracı aldık. 1 adet yangın söndürme arazözü alımı için gerekli çalışmalara başladık. İtfaiyemizin daha da güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.
Ayrıca, İtfaiye Müdürlüğümüze modern bir itfaiye binası yapımı için de gerekli çalışmalara başladık.
Ereğli sınırları dahilinde ve köylerde meydana gelen deniz, ırmak, dere ve barajlardaki boğulma vakalarının tamamına 5 kişiden oluşan dalgıç ekibimiz ve 5 kişiden oluşan cankurtaran ekibimizle birlikte müdahale ediliyor. İtfaiye Müdürlüğümüz afetlere müdahalenin yanı sıra yurt içinde çalıştaylara ve federasyon toplantılarına katılıyor ve Türkiye’de öncü ilçe itfaiyesi olmaya devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğümüz tüm bu çalışmaları sonucunda Türkiye İtfaiye Birliği Denetim Kurulu ve İtfaiye Komisyonu’na seçilmiş tek ilçe itfaiyesidir. Kendilerini bir kez daha kutluyorum."
Konuşmaların ardından Başkan Posbıyık, ekibiyle birlikte İtfaiye’nin Türkiye genelindeki afetlerde müdahalelerinin yer aldığı resim sergisini gezdi ardından itfaiye erleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş daha sonra itfaiye personeli ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en sıcak noktasında bir ağaç müzesi 4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arboretum sahasında sona gelindi Bin 200 metrelik ziyaretçi yolu tamamlanma aşamasında Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu: "Yetişme muhiti açısından farklılık arz eden ağaç türlerinin bir arada yetiştiği sahamız" "Sahamızı halkımıza açarak kullandırmaya çalışacağız"
YEREL HABERLER Dünyanın en sıcak noktasında bir ağaç müzesi 4,7 ...
Çarpışma sonrası tekne suya gömüldü
YEREL HABERLER Çarpışma sonrası tekne suya gömüldü
6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar
YEREL HABERLER 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli ...
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı
YEREL HABERLER ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği ...
İlçe Müftüsü Ermiş’ in tayini çıktı
YEREL HABERLER İlçe Müftüsü Ermiş’ in tayini çıktı
Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı
1 kişinin öldüğü patpat kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü patpat kazası kameralara yansıdı
Ereğli'de 4 çocuk babasından 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Ereğli'de 4 çocuk babasından 2 gündür haber ...
Kayıp şahıs komando timleri tarafından aranıyor 33 yaşındaki Necati Gün’den iki gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs komando timleri tarafından aranıyor 33 ...
Çaycuma’da “Akif” filmi gösterime girdi
YEREL HABERLER Çaycuma’da “Akif” filmi gösterime girdi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık eğitimi öğrencilerine oryantasyon
YEREL HABERLER Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık eğitimi ...
Taş baskı sergisi, Belediye Kent Müzesi’nde açıldı
YEREL HABERLER Taş baskı sergisi, Belediye Kent Müzesi’nde açıldı
Pandemi hayırseverlerine plaket verildi
YEREL HABERLER Pandemi hayırseverlerine plaket verildi
ZBEÜ ev sahipliğinde “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ZBEÜ ev sahipliğinde “Üniversitelerde Huzur ve Güveni ...
Define için mağarayı talan ettiler
YEREL HABERLER Define için mağarayı talan ettiler
Zonguldak'ta sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokak satıcılarına uyuşturucu ...
Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı
Zonguldak ormanları sonbaharı karşılıyor
YEREL HABERLER Zonguldak ormanları sonbaharı karşılıyor
Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı
YEREL HABERLER Palamut tezgahlara gelmeyince, ilgi hamsiye kaydı
Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu
YEREL HABERLER Ünlü isimler Kozlu Müzik Festivalinde buluştu
AK Parti İlçe Başkanının acı günü
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanının acı günü
Mangal keyfi yangınla sonuçlandı
YEREL HABERLER Mangal keyfi yangınla sonuçlandı
Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün güreşçileri İzmit’de şampiyon oldu
YEREL HABERLER Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün güreşçileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.