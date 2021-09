CHP Ekonomi Masası, Zonguldak'ta

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)CHP´nin ekonomi politikalarını anlatmak, sivil toplum örgütlerinin talep ve önerilerini dinlemek için oluşturduğu 'CHP Ekonomi Masası', 26'ncı toplantısını Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları olduğu kadar potansiyelinin de olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eğer iyi yönetilirse bu ülke, bu potansiyeli her zaman harekete geçirmek mümkün ama maalesef bugün 11 yıl önce vaat edilen hedeflerin, 2023 hedeflerinin yarısını bile gerçekleştiremeyeceğimiz ortaya çıktı" dedi.

Türkiye'nin ve kentin ekonomik sorunları ile çözüm önerilerini görüşmek üzere Zonguldak'ta bulunan CHP Ekonomi Masası, bir otelin toplantı salonunda ticaret ve sanayi odaları başkanları ve kentin ekonomi paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Enis Berberoğlu, Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ile Deniz Yavuzyılmaz katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan CHP Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, 'Buhranda durum raporu' konulu sunum yaptı. Öztrak, pandemi döneminde aşılanmayla birlikte buhran döneminden çıkmaya çalışıldığını söyledi. Türkiye'nin ekonomik krize pandemiyle birlikte girmediğini ifade eden Öztrak, şöyle dedi:

"Türkiye neden bu pandemiyle birlikte bu buhrana girdi? Bence 3 tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2003 yılından itibaren izlemeye başladığı hatta bizim dönemimizde uygulanmaya başlanan güçlü ekonomiye geçiş programını sanki sürekli bir programmış gibi yaklaşımı içinde sürdürmenin sonucunda Türkiye'de büyüme modeli tıkandı. Yeni bir şeylere ihtiyaç var ama o yeni bir şeyler bir türlü gelmedi. Bu tabi Türkiye'de bir ekonomik krize neden oldu. Türkiye ekonomik krize pandemiyle birlikte girmedi. Aslında sıkıntılarımız 2007'den beri devam ediyor. 2013'te daha görünür hale geldi. Özellikle de 2018'den sonra Türk ekonomisinde çok ciddi gerilemelere şahit olduk."

Öztrak, okulların açılması yönündeki kararı ise son derece doğru bulduklarını ancak eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Bence bu yaklaşım son derece doğru. Okullar en son kapatılmalı. En son kapatacağımız yer okullar olmalı çünkü bir nesli kaybediyoruz. Buradan en ufak bir taviz verilmemeli. O nedenle biz tedbir almalıyız ki çocuklar sağlıklı bir şekilde okullarına devam etsin diye ama ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle okullarda hijyen malzemesi ve hizmetli ihtiyacının ivme yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ VAR'

Öztrak, ekonomi masasıyla Türkiye ve kentlerdeki sorunları ve çözüm önerilerini tüm paydaşlarla görüştüklerini ifade etti. Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları olduğu kadar potansiyelinin de olduğunu söyleyen Öztrak, "Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları var ama Türkiye'nin çok da ciddi bir potansiyeli var. Eğer iyi yönetilirse bu ülke bu potansiyeli her zaman harekete geçirmek mümkün ama maalesef bugün 11 yıl önce vaat edilen hedeflerin, 2023 hedeflerinin yarısını bile gerçekleştiremeyeceğimiz ortaya çıktı. İki katı bir işsizlikte karşı karşıya kalacağımız ortaya çıktı. Türkiye'nin bir an önce toparlanması lazım" dedi.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise Türkiye ekonomisinde büyük bir kayıt dışılık olduğunu söyledi. Bunun nedeninin de vergi ve sigorta primleri olduğunu anlatan Hamzaçebi, "Kayıt dışılığın en önemli nedeni kayıtlı olmanın maliyetinin yüksekliğidir. Örneğin istihdam üzerinde çok büyük vergi ve sigorta yükü vardır. Bu hem istihdamı engelliyor hem de çalışanların eline daha az ücret geçmesine neden oluyor. CHP iktidarında biz orta vadeli bir program çerçevesinde 4 yılda istihdam üzerindeki vergi ve sigorta primini düşürerek hem ekonomiye bir katkı sağlayacağız hem de ücretlilerimizin daha çok ücret elde etmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ HUKUKA DAYALI GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET'

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise Türkiye'nin her bölgesinde üretenlerle ve üreticilerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Can alıcı ve can yakıcı noktalardan bir tanesi hukuk güvenliği meselesi. Toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Devletin hukuk güvenliğiyle şefkatli bir şekilde düzenleyici kurullarla beraber toplumun her kesimini bir şekilde ekonominin dinamikleri içerisinde buluşturması gerekiyor. Bu bizim işimiz. Nepotizmden uzak gerçekten liyakatlı kadrolarla beraber kurumlarıyla, kurallarıyla hukuka dayalı güçlü sosyal devleti oluşturmak önümüzdeki hedef. Görüyoruz ki buluştuğumuz her girişimci ya da ekonominin dinamiği bunu özlüyor, dile getiriyor. Onların özlemini en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Zonguldak'taki sorunların Türkiye'nin sorunlarıyla aynı olduğunu ifade ederek, "Limanın çay bahçesi yapılmak istenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Elinizde böyle bir yatırım var. Altyapısı olan bir yer. Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise Zonguldak'ta iş ve sivil toplum örgütlerinin en büyük taleplerinden birisinin teşvik bölgesi olma talebi olduğunu, kentte uzun yıllardır hiçbir yatırımın yapılmadığını gördüklerini belirterek, "Buradaki işsizlik nedeniyle çok büyük bir göç var. Öncelikle burada teşvikle değil, üretimde girdi maliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. En önemlisi tarımdaki girdi maliyetlerindeki yüksek vergilerden dolayı tarımda üretim yapılmıyor" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da ekonomi masasının 26'ncısını Zonguldak'ta düzenlemekten mutluluk duyduklarını söylediler. Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın kalkınmasının hızlandırılması gerektiğini ve birçok ilin gerisinde kaldığını ifade ederken, Demirtaş ise Zonguldak Limanı'nın kapatılarak millet bahçesi yapılmak istenmesini eleştirdi. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da Zonguldak'ın mevcut zenginliklerini ve varlıklarını kullanamaz duruma gelmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, çözüm önerilerini gittikleri tüm illerde olduğu gibi Zonguldaklı iş insanlarıyla paylaştıklarını söyledi. Program, milletvekillerinin merkez, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde esnaf ziyaretleriyle devam etti.

DHA-Politika Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

