Zonguldak'ta itfaiye Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta İtfaiye teşkilatının 307’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 1 Ekim itfaiye haftası etkinlikle kutlandı. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri sirenleri açarak kent merkezinde araç konvoyu yaptı. İtfaiye araçlarını gören vatandaşlar itfaiye ekipleri alkışlayarak gününü kutladı. Konvoy kent merkezi gezisinin ardından dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.