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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomi masasında konuştu

İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomi masasında konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Zonguldak'ta düzenlenen Ekonomi Masası programında konuştu. Öztrak, 2003 yılından itibaren izlenen Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nı hatırlatarak, "Sanki sürekli bir programmış gibi geçiş programı değilmiş gibi sürdürmedi sonucunda Türkiye'de büyüme modeli tıkandı. Yeni bir şeylere gerek vardı" diye konuştu.
Zonguldak'ta CHP tarafından Ekonomi Masası programı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanlarının yanı sıra davetliler katıldı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2003 yılından itibaren izlemeye başladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın sürekli olarak sürdürüldüğünü anlatan Öztrak, şöyle dedi:

"Sıkıntılarımız 2007'den beri devam ediyor"
"Asıl Türkiye neden bu pandemiyle birlikte buhrana girdi. Bence üç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2003 yılından itibaren izlemeye başladığı bizim dönemimizle uygulanmaya başlayan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını sanki sürekli bir programmış gibi geçiş programı değilmiş gibi sürdürmedi sonucunda Türkiye'de büyüme modeli tıkandı. Yeni bir şeylere gerek vardı. Ama o yeni bir şeyler bir türlü gelmedi. Bu tabii Türkiye'de bir ekonomik krize neden oldu. Türkiye ekonomik krize pandemiyle birlikte girmedi. Aslında sıkıntılarımız 2007'den beri devam ediyor. 2013'te daha görünür hale geldi. Özellikle de 2018'den sonra Türk Ekonomisi'nde çok ciddi bir takım gerilemelere şahit olduk. Peki ya en önemli sıkıntımız. Türkiye'deki rejim değişikliği ve bu rejim değişikliğine giden süreç. Bu devlette bir yönetim krizine neden oldu. Bu gün baktığınız zaman Türkiye'nin sorunlarını çözmeye bu kadar merkezileştirilmiş bir sistem yetmiyor. Son dönemde bana gelen iş adamı arkadaşlarım, 'Eskiden bir daire başkanıyla çözdüğümüz işi şimdi en yukarıya kadar giderek çözmek zorunda kalıyoruz' diyorlar. Bu sistem işlemez. Bu kadar merkezileştirilmiş sistemin işlemesi mümkün değil. Son olarak da küresel salgın yaşadık. Bütün dünya küresel salgını yaşadı. Ama bizdeki etkileri diğer taraflara baktığınız zaman daha kalıcı olacağa benziyor. Çünkü bu küresel salgın sürecinde izlemiş olduğumuz politikalar diğer ülkelerin izlemiş olduğu politikalardan ayrışık. Biz borç gazına bastık onlar vatandaşlarına bütçeden destek vererek bu krizden çıkmaya çalıştılar. Şimdi bunun sıkıntılarını önümüzdeki günlerde maalesef daha da net bir şekilde göreceğiz. Ekonomik krizin neresindeyiz diye baktığımız zaman. Bir kere şunu görmemiz lazım. Türkiye'deki büyüme hızlarına baktığımız zaman ortalama yüzde 2,4 büyüme hızı var. 21,7 çok yüksek büyüme elde ettik diye konuşuyoruz. Dünyanın en yüksek büyüme hızı diye konuşuluyor. Ama baktığınız zaman çok daha hızlı büyüyen ülkeler de var. Orta vadeli programda bu gün Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu krizle ilgili herhangi bir tedbir görmedik. Buna rağmen Türkiye'nin büyüme hızı 20222024 arasında orta vadeli programda yüzde 5,3 gibi son derece yüksek bir rakam. Halbuki 20182020 arasındaki performansa baktığınız zaman yüzde 1,9. Burada pandemi yok. 2021 yok. Yine 19232020 arasında da yüzde ortalama yüzde 4,8 büyüme var. Ne yaptık da hangi tedbirleri aldık da önümüzdeki dönemde Türkiye yüzde 5,3'lük büyüyecek. Biz orta vadeli programda Türkiye'nin orta vadeli rekabet gücünü mü artıracağız. Kurumsal işleyişini mi daha iyileştireceğiz. İnsanların yatırımcıyı özellikle kaçıran hak, hukuk, adalet bu alanlarda hangi tedbirleri aldık da biz bu 5,3'lük büyümeyi bekliyoruz."
Programın ardından CHP'li yöneticiler esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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