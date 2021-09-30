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Nostaljik Serçe, Zonguldaklı gençlerin elinde teknolojiyle buluşup otonom oldu Hurdalıktan buldukları Serçe aracıyla Teknofest'e damga vurdular Binek Otonom Araç yarışmasında büyük ilgi gören Robotaksi, bütün testlerden başarıyla geçti

İHA

Nostaljik Serçe, Zonguldaklı gençlerin elinde teknolojiyle buluşup otonom oldu Hurdalıktan buldukları Serçe aracıyla Teknofest'e damga vurdular Binek Otonom Araç yarışmasında büyük ilgi gören Robotaksi, bütün testlerden başarıyla geçti

Zonguldak'ta Karaelmas ekibinin kısıtlı imkanlarla hurdalıktan bulduğu Serçe otomobil, Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasına adeta damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da test ettiği otomobil, bütün testlerden başarıyla geçti. Karaelmas ekibi; yarışmadan bir gün önce yaşadıkları talihsizlik nedeniyle derece elde edemese de yarışmaya hazırladıkları otomobil bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Berat Cansız ve arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu Karaelmas ekibi, Teknofest 2021 kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması için kolları sıvadı. Şubat ayında yarışma için başvuruda bulunan ekip, imkanlarının kısıtlı olması üzerine hurdalığa giderek bütçelerine en uygun bir araç aramaya başladı. 1980'li yıllardan buyana çoğu kişinin hatırasının bulunduğu Serçe marka bir hurda araç bulan gençler, sanayideki ustaların da yardımıyla aracın motor aksamının yanı sıra ağırlıkları tamamen araçtan arındırdı.
Ardından otonom araç için hazırlıklara başlayan gençler, dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın aracı pist üzerinde tabelaları takip edip ilerletebilecek seviyeye getirmek için kolları sıvadı. Araç, yarışmanı formatına yakın olması için taksi renklerine boyandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından Teknofest 2021 Robotaksi Binem Otonom Araç yarışmasının yapılacağı alana getirilen araç, bir anda bütün dikkatleri üzerine topladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da araca ilgi göstererek test etti. Yarışma öncesi elektronik kart üzerinde yaşanan talihsizlik üzerine araç yarışmadan derece elde edemedi. Yaşanan süreci anlatan Berat Cansız, seneye daha iyi hazırlanarak projeyi daha iyi bir şekilde yarışmaya taşıyacaklarını ifade ederek şöyle dedi:
"Şubat ayında Teknofest başvurusunu gerçekleştirdik. otonom taksi kategorisinde. Bu kategorinin amacı aracın pist üzerinde tabelaları edip şeridi takip ederek otonom bir şekilde dışarıdan hiçbir müdahale olmadan gidebilmesiydi. Biz de hurda araç arayışına girdik. Bütçemize en uygun olan, baktığımızda yapabileceğimiz bir Serçe model araç bulduk. İki aylık çalışma sonrasında yarışmanın konsepti olan Robotaksi ismine benzeyen taksi formatına getirdik. Bu çalışmadan sonra aracımıza yazılım ekibi arkadaşlarımız devam etti. Elektronik kart üzerine kendi geliştirdikleri yapay zekayı algoritmayı entegre ettiler. Bu entegreden sonra aracımız pistte otonom olarak hareket edebilir hale geldi. Bu şekilde projemizi tamamlamayıp aracımızın başarıyla pisti bitirmesi kalmıştı. Yarışma alanına gittiğimizde hakemlerin uyguladığı bütün testlerden başarıyla geçtik. Aracımızın üzerinde bulunan etiketimizi aldık. Yarışmaya uygun etiketini. Yarışmadan önceki akşam aracı piste tam hazırlama evresindeyken aracımızın elektronik kartında ufak bir problem gerçekleşti. O yüzden yarışmadan derece alamadık. Ufak tefek aksiliklerimiz oldu. Seneye daha iyi hazırlanıp projemizi daha iyi götüreceğiz."

"Tesla'nın üzerinde projeler gerçekleşiyor"
Tabela takibi ile haritada işaretlenen yere sürücüsüz olarak gidilebileceğini anlatan Berat Cansız, sürücüsüz araç olarak kullanılan Tesla'nın üzerinde projelerin gerçekleştiğinin altını çizdi. Türkiye'de 35 ayrı üniversitenin otonom araç yaptığını hatırlatan Cansız, sözlerini şöyle tamamladı:
"Daha ilerleyen bir teknolojiyi yakaladık. Biz Tesla'ya rakip olabilir miyiz bilemiyorum? Ama şu anda hatta Tesla'nın üstünde projeler gerçekleşiyor. Türkiye'de bu yarışmaya katılan 35 ayrı üniversite ve takım bulunmakta. Bu çok büyük bir rakam. 35 takım otonom bir araç yaptı. Tesla'nın üzerinde tabela takibi yapabilen araçlar. Yarın bir gün haritadan işaretlediğiniz bir yere o araç sizi sürücüsüz olarak getirecektir. Tesla şu anda şerit takibi ve cisim takibi yapabilmektedir. Onun harici olarak bu takımlar üzerinde tabela takibi yaparak daha gelişmiş bir versiyonunu yarışmada sundular. Aracımız ilgi gördü. Beklediğimizin üzerindeydi. İlgi bekliyorduk ama bu çok çok daha olumlu yönde oldu. Çünkü insanların bu araçta çok fazla anısı vardı. Serçe geçmiş yıllarda insanların üniversite döneminde kullandığı yada gençliğinde ilk kullandığı araçlardan biriymiş. Biz onu sonradan anladık. Bakanımız kullandı. Savunma Sanayii Başkanı kullandı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ziyaret etti. Savunma sanayisinin bir çok çalışanı Havelsan, Roketsan, Aselsan hepsi aracımızı ziyaret etti. Bu bizi çok onura etti. O kadar ziyaret anlamsız değildi. Yaptığımız projenin iyi yerlere geldiğini hissettik. Bu çalışmaları daha da sürdürüp onları daha da iyiye götürebileceğimizi göstereceğiz."
Karaelmas ekibi, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan Teknofest Yarışması için şimdiden hazırlıklarına başladı.

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